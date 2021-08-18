Irak'ın kuzeyin 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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Irak'ın kuzeyin 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyin 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyin 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyin 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyin 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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