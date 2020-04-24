Irak'dan gelen 135 Türk vatandaşı Diyarbakır'da karantinaya alındı Irak'dan gelen 135 Türk vatandaşı Diyarbakır'da karantinaya alındı Irak'dan Türkiye'ye gelen 135 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Diyarbakır'da Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Irak'dan gelen 135 Türk vatandaşı Diyarbakır'da karantinaya alındı

DİYARBAKIR - Irak'dan Türkiye'ye gelen 135 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Diyarbakır'da Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Vatandaşlar, kontroller sırasından, 'Allah Devletimize zeval veremesin' diyerek sağlık kontrollerinden geçtiler.

Yurt dışında 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla Irak'dan Trürkiye'ye getirilen 135 Türk vatandaşı sağlık kontrolle yapıldıktan sonra polis ve AFAD görevlileri eskortluğunda Diyarbakır'a getirildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşlarının Habur sınır kapısındaki sağlık kontrolü ve işlemleri tamamlandıktan sonra otobüslerle Diyarbakır'a getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurduna getirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda yerleştirilirken, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile AFAD ve UMKE ekipleri de vatandaşlarla yakından ilgilendi.

İşlemleri yapıldığı sırada vatandaşlar, 'Allah devletimize zeval vermesin' derken, yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

Kaynak: İHA