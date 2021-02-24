Irak Cumhurbaşkanı: "Irak ve ABD hükümetleri, ülkede kalıcı olarak yabancı güçlerin varlığını istemiyor"
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Irak Cumhurbaşkanı: "Irak ve ABD hükümetleri, ülkede kalıcı olarak yabancı güçlerin varlığını istemiyor"

24.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:34
Irak Cumhurbaşkanı:

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkenin ve ABD'nin kalıcı olarak yabancı güçlerin varlığını istemediğini ve terör örgütü DAEŞ ile mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkenin ve ABD'nin kalıcı olarak yabancı güçlerin varlığını istemediğini ve terör örgütü DAEŞ ile mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'deki Brookings Enstitüsü'nün "Orta Doğu ve Yeni ABD Yönetimi" başlıklı çevrimiçi konferansına katılan Salih, terör örgütü DAEŞ'e karşı görevin henüz tamamlanmadığını, Suriye'de terör hücrelerinin bulunduğunu ve teröre karşı savaşın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Salih, "Irak ve ABD hükümetleri, ülkede kalıcı olarak yabancı güçlerin varlığını istemiyor." dedi

İran'la ilişkilerinin Irak'ın ve komşularının istikrarına yol açacağını umduğunu kaydeden Salih, ülkesinin "vekalet savaşlarına sahne olduğunu" vurguladı.

Ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmek için çalıştığına dikkati çeken Salih, Irak'ın bölgede önemli bir rol oynayabileceğini kaydetti.

Ayrıca Salih, merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ilişkilerin sorunlu olduğunu aktardı.

ABD'deki Brookings Enstitüsü'nün 22 Şubat'ta başlayan "Orta Doğu ve Yeni ABD Yönetimi" başlıklı çevrimiçi konferansının 26 Şubat'ta sona ermesi bekleniyor.

ABD'nin, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanında düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesi üzerine Irak parlamentosu ülkedeki yabancı askeri varlığına son vermek için harekete geçmişti.

Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon, Irak'ta 2 bin 500'ü ABD askeri olmak üzere 3 bin asker bulunduruyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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