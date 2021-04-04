Irak Başbakanı Kazımi, resmi ziyaret için BAE'de

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirme kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirme kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kazımi ve beraberindeki heyeti Abu Dabi Havalimanı'nda karşıladığını belirtti.

"Kardeşimiz" diye hitap ettiği Kazımi'yi karşılamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Al Nahyan, Irak Başbakanı ile kardeş iki ülke arasındaki gelişmeler ve kalkınma konularını ele alacaklarını aktardı.

Öte yandan Irak Hava Yolları da Kazımi'nin BAE ziyaretiyle eş zamanlı olarak Bağdat ile Abu Dabi arasında 1 Mayıs itibarıyla direkt uçuşların başlatılacağını duyurdu.

Irak Başbakanı Kazımi, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve 2003 sonrası Arap dünyasıyla zayıflayan diplomatik bağların yeniden güçlendirilmesi kapsamında 31 Mart'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmşiti.

BAE'nin Irak'taki faaliyetleri

BAE'ye ait İngilizce yayın yapan The National News'in geçtiği habere göre, Abu Dabi merkezli enerji firması "Crescent Petroleum"un Irak'ta toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu.

Crescent Petroleum'un aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile 20 yıllık bir gaz anlaşması da mevcut.

BAE, 2007'de Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminden kalan 7 milyar dolarlık borcunun tamamını silen ilk Körfez ülkesi olmuştu.

İran'ın desteklediği Irak'taki Şii milis gruplarından Asaib Ehlilhak'ın lideri Kays el-Hazali, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada "BAE'den bir ekibin Irak devletinin istihbarat servisini yönettiği" yönünde iddialar ortaya atmıştı.

Irak İstihbarat Servisi ise Hazali'nin iddialarının gerçekleri yansıtmadığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci