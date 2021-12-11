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İpsala'da OSB kurulacak

İpsala'da OSB kurulacak
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

İpsala ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak.

İpsala ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kurulacak.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Sarpdere köyünde Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında OSB ile ilgili gerçekleşen toplantıda, organize sanayi bölgesinin kurulacağı alan ve çalışma sistemi ile ilgili bilgi verildiği belirtildi.

OSB kurulmasıyla ilgili yapılan başvuruların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Organize sanayi bölgesinin uluslararası ticaret yolunda bulunan, gümrük kapısı olan, Çanakkale Köprüsü bittiğinde ticari manada daha da önemli hale gelecek olan ilçemize ve bölgemize istihdam ve yatırımın artması, ekonomik ve sosyal gelişme sağlaması adına hayırlı olmasını ve en kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyoruz.

Projeye destek veren başta Sayın Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere, Sayın Valimiz Ekrem Canalp'e, sayın milletvekilimiz Fatma Aksal'a, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze, İl Özel İdaremize, Belediye Başkanlığımıza ve ilgili tüm kamu kurumlarımıza teşekkür ederiz."

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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