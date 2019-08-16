16.08.2019 08:57

Apple, iPhone'ların Adlandırma Düzenini Bir Sonraki Modelden İtibaren Değiştirebilir



iPhone XR Yerine iPhone 11, iPhone XS ve MAX Yerine PRO ve PRO MAX.

Apple yaklaşmakta olan yeni iPhone'ları için yepyeni bir isimlendirme yapabilir. iPhoneSoft ve 9to5Mac haberlerine göre, iPhone 11 yeni modelin ismi olacak ancak burada sonuna getirilen harfler ve kelime dizinde dikkat çeken ayrıntılar var.

Bu yayınlanan haberde sözü edilen belgeler doğruysa iPhone XR'nin karşılığı iPhone 11 olarak görülüyor. iPhone XS'in karşılığı olarakta iPhone 11 PRO gösteriliyor. iPhone XS MAX'ın karşılığı olarak ta iPhone 11 PRO MAX konumlandırılmış.

Bu isimler bizce de şu anki adlandırma düzeninden çok daha az kafa karıştırıcı. Zira iPhone XR düşük bütçeli LCD ekranlı model için kullanılıyor ve iPhone 11 Lite modeli gibi bir şeyi ifade ediyor. iPhone 11 Pro MAX ise söylenmesi ve telafuzu zor olsa da ima edilenin en büyük ve en yeni modeli olduğu daha kolay anlaşılıyor.

Dediğimiz gibi bu belgeler doğruysa, Apple iPhone'lar için çok daha anlaşılabilir adlandırma terminolojisine geçmiş oluyor.

iPhone XR'nin yerini iPhone 11,

iPhone XS ve XS MAX yerine PRO ve PRO MAX konuyor.

Yine de bunlar için bir kesinlik henüz yok. Bildiğimiz en önemli şey Apple, bu yaz 3 yeni iPhone modeli tanıtacak. İsimleri üzerinde daha bir çok söylenti duyabiliriz.

Mashable

iPhone'ların Adlandırma Düzeninde Değişiklik – iPhone XR Yerine iPhone 11

Kaynak: Teknotalk.com