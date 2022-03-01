İPhone SE 3 Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Apple'ın bu yıl 8 Mart'ta Bahar etkinliğine ev sahipliği yapacağı bildiriliyor. Şirketin bu etkinlikte yeni iPhone SE telefonu da dahil olmak üzere bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Apple SE serisi, giriş seviyesi telefonu olarak kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle, yaklaşmakta olan iPhone SE 3'ün aynı şeyi izlemesi ve belki de iPhone SE 2020'den daha düşük fiyatlı olması bekleniyor.

Özellikle yeni telefonun 5G desteği ve yeni A15 Bionic yonga seti alacağı düşünüldüğünde, fiyatının öncekine göre daha yüksek olacağı düşünülüyor.

Bugüne kadar çıkan söylentiler, iPhone SE 3'ün iPhone SE 2020 ile aynı tasarımı taşıyacağına işaret ediyor.

Tasarım aynı kalsa bile, geliştirilmiş pil ömrü, önceki modele göre önemli bir yükseltme olacağı ve önemli bazı donanımsal değişiklikler görüleceği söyleniyor.

iPhone SE 3'ün Beklenen Özellikleri

Yeni iPhone SE bir sürü isimle anılıyor. Ekran Analisti Ross Young, telefonun iPhone SE Plus 5G olarak adlandırılabileceğini belirtiyor. Bunun dışında iPhone SE 5G, iPhone SE 3, iPhone SE 2022 gibi isimler duyduk.

iPhone SE 3'ün ismi gibi, gelecek modelin tasarımı hakkında da çeşitli varsayımlar var. Bazı sızıntıcılara göre, iPhone SE 3'ün selefi ile aynı tasarıma sahip olduğuna inanırken, diğerleri telefonun iPhone XR gibi ön tarafında bir çentik ile daha büyük bir ekrana sahip olacağını belirtiyor. iPhone SE'nin tasarımı oldukça eski ve bir yükseltme görmesi gerekiyor. Ancak bu aynı zamanda iPhone SE'nin fiyatında da olası bir artış anlamına gelir.

Önceki sızıntılar, iPhone SE 3'ün üstte ve altta kalın çerçevelerle çevrili 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Bu, bir dizi başka sızıntı tarafından doğrulandı, bu yüzden büyük olasılıkla doğru olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte, birkaç diğer sızıntı, yeni iPhone'da 5,7 inç veya 6,1 inç ekrana işaret ediyor. iPhone SE 3 beklenen lansman tarihi

iPhone SE 2020'nin halefinin geçen yıl piyasaya çıkması bekleniyordu. Ancak bu olmadı. Şimdi ise yeni iPhone SE'nin lansmanının 8 Mart'ta Apple'ın Bahar etkinliğinde gerçekleşeceği söyleniyor. Bu doğruysa, etkinliğe çok fazla zaman kalmadı. Bu nedenle yakında Apple'dan daha fazla haber alacağız.

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