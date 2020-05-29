iPhone SE 2 (2020) Türkiye'de Çıkış Yaptı, İşte Fiyatı
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iPhone SE 2 (2020) Türkiye'de Çıkış Yaptı, İşte Fiyatı

iPhone SE 2 (2020) satın almak isteyenler için büyük gün geldi. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone olarak öne çıkardığı iPhone SE 2, Türkiye'de satışa çıktı.

iPhone SE 2 (2020) Türkiye'de Çıkış Yaptı, İşte Fiyatı
29.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:50

iPhone SE 2 (2020) satın almak isteyenler için büyük gün geldi. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone olarak öne çıkardığı iPhone SE 2, Türkiye'de satışa çıktı. iPhone SE 2020 fiyatı ve özellikleri haberimizde.

iPhone SE 2 2020 Türkiye Çıkış Tarihi Bekleniyordu, Satışa Çıktı!

Apple'ın en güçlü işlemcisini en popüler iPhone boyutunda ve en uygun fiyatla sunan model olarak öne çıkan iPhone SE 2020, Türkiye'de sonunda satışa sunuldu. Apple Online Store'da listelenen iPhone'lar arasında en uygun fiyatlısı olan iPhone SE 2, beyaz, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle satışta. Apple Online Store üzerinde listelenen iPhone SE 2020 fiyatı şöyle:

iPhone SE 2 2020 Fiyatı

iPhone SE 2020 64GB fiyatı: 5299 TL

iPhone SE 2020 128GB fiyatı: 5749 TL

iPhone SE 2020 256GB fiyatı: 6599 TL

iPhone SE 2 2020 Özellikleri

Ekran: 4.7 inç Retina HD; 1334 x 750 piksel, 326 ppi

Boyut ve Ağırlık: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, 148 g

Kamera: 12 megapiksel arka, 7 megapiksel ön, 4K 60fps video kaydı

İşlemci: Apple A13 Bionic

Depolama: 64GB, 128GB, 256GB

Bellek: 3GB RAM

Batarya/Pil: 1821 mAh, 13 saate kadar video oynatma, Qi kablosuz şarj, hızlı şarj

Bağlantı: Lightning

Biyometrik Güvenlik: Touch ID

Kulaklık Girişi: Yok

Özel Özellikler: IP67 suya dayanıklılık, çift SIM (nano-SIM ve e-SIM), kablosuz şarj

Yazılım: iOS 13

Kaynak: Tamindir

Manşet

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