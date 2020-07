iPhone'larda Uygulamalar Neden Açılmıyor? Binlerce Uygulama Çöktü! iPhone kullanıcıları binlerce uygulamaya giriş yapamıyor. Pek çok iOS uygulaması çalışmıyor. iPhone'da uygulamalar neden kapanıyor? iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? İşte detaylar.

iPhone kullanıcıları binlerce uygulamaya giriş yapamıyor. Pek çok iOS uygulaması çalışmıyor. iPhone'da uygulamalar neden kapanıyor? iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? İşte detaylar.

iPhone Uygulamalar Neden Açılmıyor?

Gelen bilgilere göre, Facebook SDK'sında bulunan hatadan dolayı iOS uygulamaları açılmıyor. TikTok, Spotify, Tinder, Getir, N11 gibi uygulamalar da yaşanan sorundan etkileniyor. Raporlar sorunun Facebook'un SDK'sından kaynaklandığını gösteriyor. Henüz Facebook ve Apple tarafından sorun hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.

iPhone Uygulamalar Neden Kapanıyor?

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlara göre, iPhone'da bulunan pek çok uygulama otomatik olarak kapanıyor. Hemen aşağıdan bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran kaydına da bakabilirsiniz. Şu anda hemen hemen tüm uygulamalarda aşağıdaki sorun yaşanıyor.

Is anyone else having issues opening...any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa

— Rosie Percy (@rosiepercy) July 10, 2020

Sorunun ne zaman düzeleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlerimize göre yaşanan sorun kısa süre içerisinde giderilecek. Şirketler tarafından resmi açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz. Bizleri takipte kalın!

Kaynak: Tamindir