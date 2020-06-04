iPhone'lar Sahte VPN Uygulaması Tehditi ile Karşı Karşıya
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iPhone'lar Sahte VPN Uygulaması Tehditi ile Karşı Karşıya

Apple kullanıcıları tarafından oldukça kısıtlayıcı bir işletim sistemi olarak tanımlanan iOS, bu noktada güvenlik düzeyini

iPhone'lar Sahte VPN Uygulaması Tehditi ile Karşı Karşıya
04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:51

Apple kullanıcıları tarafından oldukça kısıtlayıcı bir işletim sistemi olarak tanımlanan iOS, bu noktada güvenlik düzeyini en üst kademeye çıkarmaya çalışıyor. Tabii bu, hiçbir sorun ile karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Nitekim son zamanlarda ortaya çıkan sahte vpn uygulaması kullanıcıların gizliliğini tehdit ediyor.

Sahte VPN Uygulaması Neler Yapıyor?

Avast, iPhone modellerinde herhangi bir işe yaramayan ve kullanıcıları ücretlendiren sahte uygulamaların bulunduğunu ve kullanıcıların bu duruma karşı tedbirli olması gerektiğini açıkladı. Söz konusu uygulamaların bugüne kadar yaklaşık 780,000 kez indirildiği tahmin ediliyor.

Söz konusu üç uygulama Beetle VPN, Buckler VPN ve Hat VPN Pro olarak açıklanırken, bu durumla ilgili yetkililerle iletişim kurulduğu ve uygulama mağazasından kaldırılmaları adına temas halinde oldukları açıklandı.

Bu noktada güvenliğinize dikkat etmeniz ve güvenilir uygulamaları tercih etmeniz tavsiye ediliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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