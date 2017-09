İphone 7 Kılıfları İphone 8 İçin Uyumlu Mu?

Geçtiğimiz günlerde duyurulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri, yeni renk seçeneği ve materyal tarafında bazı farklılıklar getirse de, genel tasarım anlayışında büyük bir yenilik sunmadı.



iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerine geçmek isteyen birçok kişinin aklında da iPhone 7 ve 7 Plus kılıflarının yeni modellere uyumlu olup olmadığı sorusu var.



Bu soru, Apple"ın resmi listesinde yanıt buldu!



iPhone 7 ve 7 Plus kılıfları yeni modellere uyumlu!



Her ne kadar yeni modellerle eski modeller arasında fiziki boyut olarak bazı farklar bulunsa da, Apple"ın resmi kılıf sayfasında belirtildiği üzere iPhone 7 ve 7 Plus kılıflarını yeni modellerde de kullanabiliyoruz.







Ayrıca bahsettiğimiz durum sadece Apple kılıfları için değiş Otterbox ve diğer listelenen üreticilerin kılıf modelleri için de geçerli.



Yani eğer bir iPhone 7 veya iPhone 7 Plus kılıfınız varsa, yeni modele geçiş yaptığınızda aynı kılıfı kullanmaya devam edebilirsiniz.