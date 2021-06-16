iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 pro max Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 kaç TL?

iPhone'un üreticisi Apple'nın 2021 eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Sızdırılan bir ekran görüntüsünde yeni iPhone'ların fiyatları yazıyordu. Peki, iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 pro max Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 kaç TL?

Teknoloji devinden bu yıla yeni model geliyor. iPhone 13 teknoloji meraklılarını heyecanlandırmayı başardı. Apple'ın yeni akıllı telefon serisinde 'radikal' bir adım atması beklenmese de önemli bazı değişiklikler olacak. İşte iPhone 13 pro max Türkiye fiyatı ve özellikleri

iPHONE 13 FİYATI NE KADAR?

Sputnik'te yer alan habere göre eni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Buna göre, yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.

iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 64 GB = 800 dolar

iPhone 13 128 GB = 850 dolar

iPhone 13 256 GB = 950 dolar

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

DİĞER SIZINTILAR



Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak.

Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi.

Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.

YENİ iPHONE 13 RENGİ NASIL OLACAK?

Şirket son yıllarda iPhone modellerinde renk seçeneklerini artırıyor.

Şimdiye kadar en çok ağırlık kazanan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı.

Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunuluacak.

Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmek mümkün olacak.

YENİ İPHONE 13'ÜN BATARYASI

Eleştiri konusu olan iPhone'ların bataryalarına ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

Yeni iPhone 13'ün batarya kapasiteleri önceki nesillere göre önemli bir artış yaşayacak.

NTV'nin aktardığına göre İddiaların kaynağı ise daha önce sızıntıları doğru çıkan @L0vetodream adlı Twitter kullanıcısı.

Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.

Tabii ekranlarda 120Hz'ye geçince pil tüketiminin artacağı muhakkak. Yeni bataryalar performans artışına ne kadar katkı sağlar sorusunun cevabını zaman gösterecek.

iPhone 12/12 Pro ve iPhone 13/13 Pro: 2.815 mAh vs 3.095 mAh

iPhone 12 Pro Max ve iPhone 13 Pro Max: 3.687 mAh vs 4.352 mAh

iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini: 2.227 mAh vs 2.406 mAh

YENİ İPHONE 13 ÇENTİK

Apple her zamanki gibi ürünü sır gibi saklıyor. Ancak LeaksApplePro hesabı tarafından iPhone 13 Pro'nun son tasarımı paylaşıldı.

Apple'ın çentik kısmını oldukça küçülttüğü görülüyor.

Ayrıca arkadaki kamera tasarımı da değişikliğe uğramış durumda. Çıkıntı iPhone 12'ye göre azaltılmış. Öte yandan kamera modülü genişlemiş.

LeaksApplePro'nun iddialarına göre bu sızıntı cihazın neredeyse son hali. Seri üretimde bir iki değişiklik olabilir ancak iddialara göre büyük bir değişiklik beklenmiyor.