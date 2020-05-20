iPhone 12'nin Kutusundan Kulaklık Çıkmayabilir! İşte Sebebi Yeni iPhone modellerinin kutusunda kulaklığın olmayacağı iddia edildi. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, iPhone 12 serisinin kutusuna kulaklık koymayacak.

Yeni iPhone modellerinin kutusunda kulaklığın olmayacağı iddia edildi. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, iPhone 12 serisinin kutusuna kulaklık koymayacak. Peki neden? İşte Apple'ın yeni planı hakkında yapılan tahmin.

iPhone 12'nin Kutusunda Kulaklık Olmayacak Mı?

Analist Ming-Chi Kuo, Apple, AirPods satışlarını artırmak için iPhone 12'nin kutusuna EarPods kulaklıkları koymayacak açıklamasında bulundu. 2021 yılına kadar yeni AirPods veya AirPods Pro modellerinin beklenmeyeceğini söyleyen Kuo, bu yıl için AirPods satış tahminlerini 80'den 93 milyon adede çıkardı.

Apple'ın gelecekte atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merak edilmekte. Yaklaşık 3 ay önce AirPods Pro Lite'ın geleceği ancak koronavirüs nedeniyle gecikmelerin yaşanabileceği söylenmekteydi.

Apple'ın yeni kablosuz kulaklık modelini ne zaman tanıtacağı hakkında herhangi bir sızıntı ne yazık ki bulunmuyor. Konu ile ilgili sızıntılar geldikçe sizlere aktaracağız. Bizleri takipte kalın!

Sizler Kuo'nun iPhone 12 kutusundan EarPods kulaklıklar çıkmayacak açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!