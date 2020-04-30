iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
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iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı

iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
30.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:25

iPhone 12 özellikleri ve fiyatına ilişkin sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Apple'ın yeni telefonları iPhone 12, iPhone 12 Pro , iPhone 12 Pro Max olacak. iPhone 12'nin özellikleri kadar fiyatı da merak ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre en ucuz iPhone 12'nin fiyatı 649 dolardan başlayacak.

iPhone SE 2 2020 fiyatını sızdıran YouTuber şimdi de iPhone 12 fiyatını sızdırdı. Buna göre, Apple'ın 5.4 inç OLED ekran ve çift kamera kurulumuna sahip en ucuz 5G iPhone 12 varyantı 649 dolardan başlayacak. Doğru çıkarsa, Apple'ın 2020 serisindeki en ucuz 5G telefonu olacak çünkü geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 11, 699 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. 6.1 inç iPhone 12'nin fiyatı 749 dolar olacak. Bu model, 5.4 inç iPhone gibi çift kamera kurulumu ve 5G bağlantısı ile gelecek. Tek farkı daha büyük 6.1 inç OLED ekran olacak.

İKİ iPHONE 12 PRO MEDELİ OLACAK

İki tane iPhone 12 Pro modeli olacak. Pro modelleri, üçlü kamera kurulumu ve LiDAR tarayıcı ile diğer modellerden ayrılacak. En ucuz iPhone 12 Pro modeli 999 dolar fiyat etiketi taşırken, iPhone 12 Pro Max 1099 dolar fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyatlar, Apple'ın iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için belirlediği mevcut fiyatlar. Özetle dört iPhone modeli ve fiyatları şu şekilde olacak:

iPHONE 12 FİYATI

5.4 inç iPhone 12 fiyatı 649 dolar (OLED ekran, 5G, çift kamera kurulumu)
6.1 inç iPhone 12 fiyatı 749 dolar (OLED ekran, 5G, çift kamera kurulumu)

iPHONE 12 PRO FİYATI

6.1 inç iPhone 12 Pro fiyatı 999 dolar (üçlü kamera kurulumu, LiDAR tarayıcı)

iPHONE 12 PRO MAX FİYATI

6.7 inç iPhone 12 Pro Max fiyatı 1099 dolar (üçlü kamera kurulumu, LiDAR tarayıcı)

PRO VE PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ FARKLI OLACAK

Söylentiler Apple'ın Pro olmayan iPhone 12 modelinde sadece 6Hz altı 5G bağlantısını destekleyeceğine, mmWave 5G bağlantısının iPhone 12 Pro serisine özel olacağına işaret ediyor. Ayrıca Apple'ın bu yıl 120Hz ProMotion ekran kullanacağı söylentileri var. Bu da Pro modellerine özel olacak. Dört iPhone modelinde de küçük çentik bulunacak.

iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Kaynak: Tamindir

Manşet

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