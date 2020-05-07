Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi

Van'ın İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'nde taziye düzenlenen ve muhtarı görevden alınan mahalledeki koronavirüs vaka sayısı bir günde 15'ten 42'ye yükseldi.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine dün karantinaya alınan mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi.

İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesinde Eralan ailesinden 4 Eraygen ailesinden de 2 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alınmış, mahallede vefat eden bir kişi için taziye kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten İpekyolu kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Dün vaka sayısının 15'e çıktığı mahallede bu gün yapılan sağlık taramasında ise vaka sayısı 42'ye yükseldi.

Karantinaya alınan mahallelerin girişlerinde, jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı. Mahallelere giriş- çıkışa izin verilmezken sağlık ekiplerinin kontrolleri sürüyor.

MUHTAR GREVDEN ALINMIŞTI

Yasağa rağmen taziye çadırı kuran vatandaşlar ile buna izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ortanca Mahallesi Muhtar Yönten, İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alındı.

Kaynak: İHA