İpekyolu kaliteli ve güvenli yollara kavuşuyor
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İpekyolu kaliteli ve güvenli yollara kavuşuyor

İpekyolu kaliteli ve güvenli yollara kavuşuyor Van'ın İpekyolu Belediyesi, merkez mahallelerden kırsala kadar ilçenin birçok noktasında yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

18.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:48

İpekyolu kaliteli ve güvenli yollara kavuşuyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, merkez mahallelerden kırsala kadar ilçenin birçok noktasında yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Değişim ve dönüşümün sürdüğü İpekyolu'nda yol yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yolun medeniyetle eşdeğer tutulduğu İpekyolu, yeni yol çalışmaları her geçen gün artıyor. Yol bakım, onarım ve yeni yol açma çalışmalarının devam ettiği İpekyolu'nda, bu hafta ise Buzhane ve Bahçıvan mahallelerinde çalışmalar yapıldı. Trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığı İpekyolu ilçe merkezinde, yol çalışmalarını aksatmadan sürdüren belediye ekipleri, hizmetlerini merkezle sınırlı tutmayarak kentin arka mahallelerinde de sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Halilağa ve Selimbey mahallelerinin bağlantısı Selimbey Mahallesi Fedakar Sokak, Buzhane Mahallesi Zambak 3. Sokak, Selimbey Mahallesi Uysal Çıkmaz Sokaklar, Vali Mithatbey Mahallesi Yukarı Norşin Camii önü yol açma ve yapım çalışmaları, Halilağa Mahallesi Eski Kale Caddesi Zambak Süys 1. Çıkmaz, Hafıziye Mahallesi Nanyemez Baba Camii yanındaki çıkmazdan, Uzun Sokağı Gölbaşı Caddesi'ne bağlayan alanlarda yol yapımları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam eden İpekyolu Belediyesi, bu hafta ise Buzhane Mahallesi Zümrüt 2 ve 3. Sümen Sokaklarda 2 bin 100 metrelik çıkmaz sokakların yapımına başlarken, Bahçıvan Mahallesi Meçhul Asker Çıkmaz Sokağı ise trafiğe açtı.

İmarda mevcut ancak yıllardır açılmayan çıkmaz sokakları açarak vatandaş mağduriyetini giderdiklerini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirterek, " Yol medeniyet demektir. Yol yapım çalışmalarımızı sürdürürken vatandaşlarımız ve mahalle muhtarlarımızla istişarede bulunarak, onların görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaca binaen yolların yapımına başlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde İpekyolu ilçemizde çıkmaz sokak olarak adlandırılan tek bir yol kalmayacağı gibi asfalt serim, parke taşı döşeme ve stabilize yol yapım çalışmalarımızla İpekyolu'nda yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.

İpekyolu kaliteli ve güvenli yollara kavuşuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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