İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği

10.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:19

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere yönelik sunduğu sosyal ve kültürel hizmetlere devam ediyor.



Daha önce Bostaniçi Mahallesi'ndeki Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatro, pandomim, sandalye kapmaca, evet-hayır gibi keyifli oyunlar sergileyen İpekyolu Belediyesi, bu kez de sinevizyon gösterisi gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Mustafa Necati İlk ve Ortaokulundan 80 öğrenci, eğitici çocuk animasyon filmi ile hem eğlendi hem de öğretici bilgilere sahip oldu. Ayrıca film gösterisinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin hazırlamış olduğu çeşitli sahne etkinlikleri ile sınırsız eğlencenin tadını çıkaran öğrencilere, program sonunda çeşitli ikramlar verildi.



İpekyolu Belediyesinin öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda nitelikli ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlediği etkinliklere ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA