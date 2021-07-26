İpekyolu Belediyesinden kadınlar için gezi programı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçede yaşayan kadınları tarihi ve turistik yerlerle buluşturmaya devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçede yaşayan kadınları tarihi ve turistik yerlerle buluşturmaya devam ediyor.

Yaz sıcaklarının gelmesiyle geçtiğimiz haftalarda başlanan geziler, İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün başlatmış olduğu gezi programının bu haftaki adresi Akdamar Adası oldu. 'Mutlu bir kadın, mutlu bir aile demek' sloganıyla başlatılan gezi programında, kadınlara yiyecek ve içeceklerden oluşan çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sosyal belediyecilik anlayışından yola çıktıklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Bizleri eğitip yetiştiren, her zaman yanı başımızda bulunup şefkatlerini esirgemeyen fedakar kadınlarımıza yönelik çalışmalarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Kadın spor merkezlerimiz, kadınlara yönelik okuma yazma, el becerilerini geliştirme kurslarımız ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün gerçekleştirmiş olduğu bu gezilerimiz, kadınlara yönelik çalışmalarımızın sözde değil özde olduğunun göstergesi durumundadır. Bu gezilerdeki amacımız, çoğu ev hanımı olan kadınlarımıza, annelerimize rahat bir nefes aldırarak sosyalleşmelerini sağlamaktır. Kadınlarımıza yönelik çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de hız kesmeden sürecektir" dedi.

Kadınların fikir ve önerilerini ön planda tuttuklarını belirten İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nazan Sare Aslan, kadınların mutluluğunun toplumun mutluluğuyla eşdeğer olduğunu belirterek, "Kadınlara değer veren, kadınların gelişimi ve sosyalleşmelerine katkı sunan İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'a kadınlarımız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Müdürlük olarak da kadınların mutluluğundan, kadınların ruhsal, bedensel ve kültürel açıdan güçlenmesi, kendisini geliştirmesinin gerekliliğine inandığımız için ara ara kadınlarımızla bir araya geliyor, çeşitli etkinliklerde buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu gezilerle daha önce sadece adını duydukları ancak hiç görmedikleri Van'ın tarihi ve turistik yerlerini görme olanağı oluşturan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkürlerini ileten kadınlar, bu tür programlarla gezip görerek sosyalleştiklerini kaydettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı