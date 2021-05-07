İpekyolu Belediyesinden eğitim atağı
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İpekyolu Belediyesinden eğitim atağı

İpekyolu Belediyesinden eğitim atağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu Belediyesinin "Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz" projeleri kapsamında Bostaniçi Mahallesi'nde "Eğitim Köşkü" yapılıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesinin "Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz" projeleri kapsamında Bostaniçi Mahallesi'nde "Eğitim Köşkü" yapılıyor.

Çağdaş ve gelişmiş bir kent oluşturmanın temel dinamiğinin genç nesillerin eğitiminden geçtiğini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "İpekyolu Belediyesi olarak çalışmalarımızı yaparken, toplumun önceliklerini belirleyerek işe koyuluyoruz. Sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı öğrencilerimize destek olarak, eğitimlerini tamamlayabilmeleri için böylesi bir projeyi yaşamsal pratiğe geçirme kararı aldık. Projemizin hayat bulmasıyla her yıl yüzlerce öğrencimiz ücretsiz hizmetlerimizden faydalanarak, eğitim kariyerlerinde bir üst aşamaya geçebilecek. Eğitime olan tam desteğimiz inşallah bununla sınırlı kalmayıp, katlanarak devam edecektir. 'Bostaniçi Eğitim Köşkü' projemizin özelde ilçemiz çocukları ve gençlerine, genelde ise ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

855.20 metrekarelik alana sahip olacak Eğitim Köşkü'nde; gençlere yönelik 2 adet 21 kişilik ve 16 kişilik etüt salonları, öğrencilerin sayısal, sözel ve eşit ağırlık derslerini görebilecekleri sınıflar, hobi odaları, kadınlara yönelik dikiş-nakış alanları ile yetişkin okuma yazma eğitim salonu bulunacağı belirtildi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden eğitim atağı
İpekyolu Belediyesinden eğitim atağı
İpekyolu Belediyesinden eğitim atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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