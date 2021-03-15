- İpekyolu Belediyesi tarafından "Akif Olmak" isimli oyun sahnelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- İpekyolu Belediyesi tarafından "Akif Olmak" isimli oyun sahnelendi

15.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:52

- İpekyolu Belediyesi tarafından "Akif Olmak" isimli oyun sahnelendi Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 100.

- İpekyolu Belediyesi tarafından "Akif Olmak" isimli oyun sahnelendi

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 100. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla "Akif Olmak" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okurken ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından 12 Mart 1921'de 'Milli Marş' olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de bu anlamlı günde Van Devlet Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak "Akif Olmak" isimli tiyatro oyunu sahneledi. Hasan Özaşlamacı'nın yazıp yönettiği, Cem Kurtoğlu, Seza Kırgız, Emre Uluocak ve Doruk Şengezer'in oynadığı oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, izleyicilere ayrıca Türk Bayrağı hediye edildi.

"Çok gururlandık ve onurlandık"

Böyle anlamlı bir oyunla seyircinin karşısına çıktığı için mutlu olduğunu belirten oyuncu Cem Kurtoğlu, "Bir yıldan bu yana korona virüs salgını dolayısıyla seyircimizle buluşamıyorduk. Uzun bir aradan sonra tekrardan seyircimizle buluşmamız çok güzel oldu. Özellikle bu buluşmanın İstiklal Marşımızın 100'üncü yılına denk gelmesi bizi daha çok mutlu etti. Bu kadar güzel bir oyunla Van seyircisiyle birlikte olduğumuz için çok gururlandık ve onurlandık. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlar da, sergilenen oyun sayesinde daha çok bilgilendiklerini ifade ederek İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.

- İpekyolu Belediyesi tarafından 'Akif Olmak' isimli oyun sahnelendi
- İpekyolu Belediyesi tarafından 'Akif Olmak' isimli oyun sahnelendi
- İpekyolu Belediyesi tarafından 'Akif Olmak' isimli oyun sahnelendi
- İpekyolu Belediyesi tarafından 'Akif Olmak' isimli oyun sahnelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ayşe Keşir Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Rasim Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - İpekyolu Belediyesi tarafından "Akif Olmak" isimli oyun sahnelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 18:54:57. #1.15#
title