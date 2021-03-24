İpekyolu Belediyesi personeline "kurumsal iletişim" eğitimi
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İpekyolu Belediyesi personeline "kurumsal iletişim" eğitimi

24.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:36
İpekyolu Belediyesi personeline 'kurumsal iletişim' eğitimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi personellerine alanında uzman kişiler tarafından 3 gün boyunca 'Kurumsal İletişim' eğitimi verildi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi personellerine alanında uzman kişiler tarafından 3 gün boyunca 'Kurumsal İletişim' eğitimi verildi.

ASSİSTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Eğitim Gelişim ve Yetenek Yönetimi Müdürlüğü tarafından İpekyolu Belediyesi personellerine 3 gün boyunca online olarak görüntülü şekilde 'Kurumsal İletişim' eğitimi verildi. Belediye konferans salonunda verilen eğitimde; liderlik, takım çalışması, etkili geri bildirim konularında Burcu Göçeroğlu, duygusal zeka ve pozitif psikoloji konularında Kübra Okumuş, koçluk ve mentorluk konularında Fatih Şirin, nesiller arası iletişim ve kuşak yönetimi konularında Sevcan Önel, çalışan bağlılığı ve motivasyon eğitimi konularında ise Berrin İşler tecrübelerini paylaşarak, personelleri bilgilendirdi.

İpekyolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Han Öztay da, iletişimin insan yaşamının vazgeçilmez bir öğesi olduğunu ve içerisinde bulunduğumuz çağda kurumsal iletişimi sağlam temeller üzerine oturtan kurum ve firmalarda verimliliğin artacağını ifade etti. Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Han Öztay, ASSİSTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Eğitim Gelişim ve Yetenek Yönetimi Müdürlüğü eğitmenlerine İpekyolu Belediyesi adına teşekkür ederek, eğitimin çok verimli geçtiğini belirtti. - VAN

İpekyolu Belediyesi personeline 'kurumsal iletişim' eğitimi
İpekyolu Belediyesi personeline 'kurumsal iletişim' eğitimi
İpekyolu Belediyesi personeline 'kurumsal iletişim' eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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