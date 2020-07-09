İpekyolu Belediyesi metruk yapıların yıkımı sürüyor
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İpekyolu Belediyesi metruk yapıların yıkımı sürüyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi metruk yapıların yıkımı sürüyor
09.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:18

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden gelen talepler üzerine ilçede metruk halde bulunan, vatandaşların güvenliğini tehdit eden yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Mart ayından bu yana yapılan çalışmalar sonucu 200 metruk yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, 12 bin ton hafriyat taşıdı.

Hafıziye Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, metruk binaların yıkım işlemlerini yerinde kontrol ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlçe genelinde yaklaşık 2 bine yakın metruk yapımız var. Bunların bin tanesi için bize başvuru yapılmış. Belirlenen program dahilinde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Neden bunları yıkmak istiyoruz? Özellikle madde bağımlılarına, göçmenlere ve çok daha sıkıntılı bazı kesimlere buralar ev sahipliği yapıyor. Biz hem bu yıkılmaya yüz tutmuş metruk yapıları ortadan kaldırmaya hem de daha güvenli alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 200'ün üzerinde metruk yapıyı yıktık. İlçemizi daha yaşanır bir yer yapacağız. Metruk yapıları yıkmakta kararlı davranıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne ise yapacağız."

Kaynak: AA

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