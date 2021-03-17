İpekyolu Belediyesi Gençlik Korosu provalara başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İpekyolu Belediyesi Gençlik Korosu provalara başladı

17.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:21
İpekyolu Belediyesi Gençlik Korosu provalara başladı

Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturulan 'Gençlik Korosu' provalarına başladı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturulan 'Gençlik Korosu' provalarına başladı.

Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan Sanat Akademisi bünyesinde Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Erçek Yaşam Merkezi'nde 12-18 yaş aralığındaki kız ve erkeklerden oluşan "Çocuk ve Gençlik Korosu" oluşturuldu. Alanında yetkin eğitmenler tarafından eğitilen koro, Erçek Yaşam Merkezi'nde provalara başladı. Gençlik korosu, ileride yapılacak önemli etkinliklerde sahne alacak.

"Önemli gün ve etkinliklere koromuz katılacak"

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, gençlik korosuna katılan gençleri ileride konservatuar bölümünde ve güzel sanatlar fakültelerinde görmek istediklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte 23 Nisan, 29 Mayıs gibi önemli gün ve etkinliklere koromuz katılacak. Berivan Kültür Merkezimizdeki koromuz yaklaşık 45 kişiden oluşuyor. Erçek Yaşam Merkezimizde ise şu an 15 gencimiz var. Ama ileriki aşamalarda katılımları arttıracağız. Böylelikle koromuz daha etkin ve güzel olacak" dedi.

Eğitmen Mehmet Zeki Babur da, gençlik korosundan her gün düzenli olarak prova aldıklarını ve gençleri etkinliklere hazırladıklarını ifade etti. - VAN

İpekyolu Belediyesi Gençlik Korosu provalara başladı
İpekyolu Belediyesi Gençlik Korosu provalara başladı
İpekyolu Belediyesi Gençlik Korosu provalara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İpekyolu Belediyesi Gençlik Korosu provalara başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:22:34. #1.15#
title