İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde bozulan ve tahrip olan yolları asfaltlıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde bozulan ve tahrip olan yolları asfaltlıyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı kuruluşları ile koordineli şekilde başlatılan yol yapım ve asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, altyapı sorunları çözülmüş yollarda uzun yıllar bozulmayacak nitelikte asfalt çalışması yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kentin en büyük ilçesi olan İpekyolu'nda ihtiyaçlara yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Aslan, "Bu çalışmaların en önemli ayağını yol yapım ve asfalt serimi oluşturuyor. Çalışmalarımızı yaparken altyapı kuruluşları ile eşgüdümlü bir yol haritası çiziyoruz. Çünkü altyapısı yapılmadan bugüne kadar yapılan yolların durumunu hepimiz gözlemliyoruz. Çok şükür kısa süre önce başladığımız yol yapım çalışmalarında, asfalt serim aşamasına geçtik. Sezon içerisinde ilçemizdeki cadde ve sokak yollar, çok daha güzelleşerek, trafikte de önemli rahatlama sağlayacak." diye konuştu.

Yoğun kullanılan yolların kısa sürede tamamlanması talimatını veren Aslan, "Vatandaşlarımızın sabrı ve anlayışıyla yapımına başladığımız yolların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulmasını hedefliyoruz. Kısa sürede hedeflerimize ulaşacak, vatandaşlarımızı daha konforlu ve güzel yollarla buluşturacağız." dedi.

İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Haydar Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Gülben Ergen Burcu Biricik
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:34:06. #1.15#

title