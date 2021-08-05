İpekyolu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde bozulan ve tahrip olan yolları asfaltlıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde bozulan ve tahrip olan yolları asfaltlıyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı kuruluşları ile koordineli şekilde başlatılan yol yapım ve asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, altyapı sorunları çözülmüş yollarda uzun yıllar bozulmayacak nitelikte asfalt çalışması yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kentin en büyük ilçesi olan İpekyolu'nda ihtiyaçlara yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Aslan, "Bu çalışmaların en önemli ayağını yol yapım ve asfalt serimi oluşturuyor. Çalışmalarımızı yaparken altyapı kuruluşları ile eşgüdümlü bir yol haritası çiziyoruz. Çünkü altyapısı yapılmadan bugüne kadar yapılan yolların durumunu hepimiz gözlemliyoruz. Çok şükür kısa süre önce başladığımız yol yapım çalışmalarında, asfalt serim aşamasına geçtik. Sezon içerisinde ilçemizdeki cadde ve sokak yollar, çok daha güzelleşerek, trafikte de önemli rahatlama sağlayacak." diye konuştu.

Yoğun kullanılan yolların kısa sürede tamamlanması talimatını veren Aslan, "Vatandaşlarımızın sabrı ve anlayışıyla yapımına başladığımız yolların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulmasını hedefliyoruz. Kısa sürede hedeflerimize ulaşacak, vatandaşlarımızı daha konforlu ve güzel yollarla buluşturacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan