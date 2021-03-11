İpek Tanrıyar kimdir?

Pek çok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu İpek Tanrıyar hakkında İpek Tanrıyar kimdir? sorusunun yanıtı aranıyor. iİpek Tanrıyar Can Tanrıyar kardeş mi? İpek Tanrıyar kaç yaşınd, nereli? İşte, İpek Tanrıyar'ın hayatı ve biyografisi!

Başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan İpek Tanrıyar kimdir? Birçok dizide yer alan İpek Tanrıyar hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. İpek Tanrıyer kimdir, kaç yaşındadır soruları yoğun ilgi görürken, İpek Tanrıyar'ın eşi kim sorusu da araştırılıyor.

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

25 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da doğan İpek Tanrıyar, oyuncu ve manken. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun oldu. 2002 Yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

İPEK TANRIYAR DİZİLERİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007) - Firuze

Sıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı

Brindar (2004)

Japonyalı Gelin (2003)

Serseri (2003) - Eylül

Karaoğlan (2002) - Ülger

Belalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000)

CAN TANRIYAR İLE İPEK TANRIYAR KARDEŞ Mİ?

İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve manken olan İpek Tanrıyar ile İstanbul doğumlu gazeteci Can Tanrıyar'ın kardeş olduklarına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.