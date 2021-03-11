İpek Tanrıyar'ın eşi kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İpek Tanrıyar'ın eşi kim?

11.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:52
İpek Tanrıyar'ın eşi kim?

Başarılı oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar eşi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İpek Tanrıyar'ın eşi kim? İpek Tanrıyar'ın eşinin adı ne? Kaç yaşında, ne iş yapmakta?

Programda eşinin hapis yatması ile ilgili açıklamalarda bulunan İpek İpek Tanrıyar'ın eşi kim? İpek Tanrıyar'ın eşinin adı ne? Kaç yaşında, ne iş yapmakta?

İPEK TANRIYAR'IN EŞİ KİM?

Murat Evler hakkında ise çok fazla detay bilinmiyor. Murat Evler hakkında yalnızca bilinen, 39 yaşında olduğu.

İpek Tanrıyar ve Murat Evler çifti 2017 yılından beri birlikteydi.

İPEK TANRIYAR DİZİLERİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007) -

FiruzeSıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) -

AslıBrindar (2004)

Japonyalı Gelin (2003)

Serseri (2003) -

EylülKaraoğlan (2002) -

ÜlgerBelalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İpek Tanrıyar'ın eşi kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:54:40. #1.16#
title