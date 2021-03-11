İpek Tanrıyar'ın eşi kim?

Başarılı oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar eşi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İpek Tanrıyar'ın eşi kim? İpek Tanrıyar'ın eşinin adı ne? Kaç yaşında, ne iş yapmakta?

Programda eşinin hapis yatması ile ilgili açıklamalarda bulunan İpek İpek Tanrıyar'ın eşi kim? İpek Tanrıyar'ın eşinin adı ne? Kaç yaşında, ne iş yapmakta?

İPEK TANRIYAR'IN EŞİ KİM?

Murat Evler hakkında ise çok fazla detay bilinmiyor. Murat Evler hakkında yalnızca bilinen, 39 yaşında olduğu.

İpek Tanrıyar ve Murat Evler çifti 2017 yılından beri birlikteydi.

İPEK TANRIYAR DİZİLERİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007) -

FiruzeSıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) -

AslıBrindar (2004)

Japonyalı Gelin (2003)

Serseri (2003) -

EylülKaraoğlan (2002) -

ÜlgerBelalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000