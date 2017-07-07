İpek Soylu Wimbledon'a Veda Etti









Dünyanın en prestijli turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden tek tenisçi olan İpek Soylu ikinci turda elendi.



Sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 5'inci gününde çift bayanlarda ikinci turda İpek Soylu partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Soylu ve Wongteanchai çifti, Wongteanchai ve Ching Chan çifti karşısında 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak Wimbledon'da bir üst tura çıkma şansını kaybetti.



Toplamda 1 saat 9 dakika süren karşılaşmayı Türkiye'den gelen birçok tenis sever izledi.



"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİĞİM İÇİN GURUR DUYDUM"



Karşılaşmadan sonra Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan milli tenisçimiz Soylu, Wimbledon'da olmaktan ve Türkiye'yi temsil etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tecrübeli iki rakibe karşı oynadık. Partnerimle takım olarak çok iyi günümüzde olmamıza rağmen her puan için mücadele edip iyi bir performans ortaya koymaya çalıştık. Kritik yerlerde rakiplerimizin tecrübesi ağır bastı. Wimbledon maceramız bugün bitmiş bulunmakta. Burada olmaktan ve gösterdiğimiz performastan dolayı mutluyum. Bu hafta elde ettiğim tecrübe ve motivasyon beni senenin geri kalanı için daha iyi çalışmaya itecek. Sırada Almanya'da düzenlenecek olan Versmold ITF turnuvası var. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - Londra