İpek Özbey kimdir? İpek Özbey kaç yaşında, nereli?

İpek Özbey, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Yazdığı gazete yazıları ve kitaplarıyla tanınan İpek Özbey'in hayatı merak ediliyor. Peki, İpek Özbey kimdir? İpek Özbey kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Yazdığı gazete yazıları ve kitaplarıyla tanınan İpek Özbey, hayatı, kim olduğu hakkında araştırmalar yapılıyor. Hayatı merak edilen gazeteci İpek Özbey kimdir? İpek Özbey kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

İPEK ÖZBEY KİMDİR?

İpek Özbey'in kişisel hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

İpek Özbey, bir dönem Hürriyet Gazetesinde çalışmış ve şimdi ise Cumhuriyet Gazetesinde görev alan bir gazetecidir.

Siyasal konular üzerine yazdığı kitaplarla tanınan gazeteci aynı zamanda yazdığı köşe yazılarıyla da biliniyor.

İpek Özbey'in Kitapları

Kırık Matruşka

Demokrasi Kahramanları

İPEK ÖZBEY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gazetece ve köşe yazarı olan İpek Özbey'in yaşı ve nereli olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.