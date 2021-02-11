İpek Kuşçu kimdir? İpek Kuşçu kaç yaşında, nereli, eğitimi nedir? İpek Kuşçu kitapları!
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İpek Kuşçu kimdir? İpek Kuşçu kaç yaşında, nereli, eğitimi nedir? İpek Kuşçu kitapları!

11.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:19
İpek Kuşçu kimdir? İpek Kuşçu kaç yaşında, nereli, eğitimi nedir? İpek Kuşçu kitapları!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olarak katılacak İpek Kuşçu kimdir? İpek Kuşçu kaç yaşında, nereli, eğitimi nedir? İpek Kuşçu kitapları!

Bugün yayınlanacak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olacak isim İpek Kuşçu, sağlıklı tarifleri ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. İpek Kuşçu kimdir? İpek Kuşçu kaç yaşında, nereli, eğitimi nedir? İpek Kuşçu kitapları!

İPEK KUŞÇU KİMDİR?

1967 yılında Ankara doğumlu, mutfağa olan aşkını sağlıklı, pratik yemekler yaparak değerlendirdi. Yazıları ve tarifleriyle birçok gazetede ve televizyon programlarında yer aldı. Sağlıklı tarifler ile beğeni toplayan Kuşçu,araştırmacı, yazar İpek Kuşçu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

İPEK KUŞÇU KİTAPLARI

Abur Cubura En Güzel Alternatifler: Saglikli, Lezzetli, Doyurucu, Pratik Tarifler,

Gercek Probiyotik Beslenme: Fermantasyonla Sifali Gidalar

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