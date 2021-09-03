İpe dolanarak mahsur kalan leyleği arıza ekipleri kurtardı
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İpe dolanarak mahsur kalan leyleği arıza ekipleri kurtardı

İpe dolanarak mahsur kalan leyleği arıza ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde yuvasında mahsur kalan leylek TREDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yuvasında mahsur kalan leylek TREDAŞ ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin gece geç saatlerde yardımına yetiştiği leylek acı çekmesine sebep olan ayağına takılan iplerden çıkarıldı, sonrasında uçarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Keşan'a bağlı Kozköy'de bir leyleklerin elektrik direğine yaptığı yuvadan acı dolu sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu TREDAŞ arıza ekiplerini arayarak haber verdi. Göç zamanı gelmesine rağmen uçamadığı için yuvasından ayrılamayan leyleğin yardımına yetişen TREDAŞ ekipleri direğe çıktıklarında, ayağına dolaşmış bir ip olduğunu fark etti.

Gece geç saatlerde kısa sürede bölgeye giden ekipler, söz konusu direğe çıkarak, yuvadaki iplere takılarak mahsur kalan leylek uzun uğraşlar sonucu olduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan leylek olduğu yerden uçup gözlerden kaybolurken, gece geç saatlerde leyleğin kurtarılması için gelip, leyleği kurtaran ekipler büyük takdir topladı.

TREDAŞ arıza Bakım servisinde çalışan Vahit Şen, "Dün akşam saat 9 buçuk 10 sıralarında Edirne Keşan'a bağlı Kozköy Bölgesinden bir ihbar aldık. Gelen ihbarda elektrik direğine yuva yapan leyleklerin acı çektiği, sürekli olarak çırpınıp uçamadıkları ve bağırdıkları bilgisi verildi. Tabi ekip arkadaşımla vakit kaybetmeden, ilgili elektrik direğin olduğu bölgeye intikal ettik. Bölgeye varıp yuvaya çıktığımızda, bir anne leyleğin ayağına ip dolandığını gördük. İplerden kurtararak, onu ait olduğu dünyaya geri saldık. Kim bilir bu anne leylek kaç saattir acı çekti. Belki de yavrularına kaç gün bakamadı, besleyemedi. Buradan seslenmek istiyorum. Lütfen doğaya çöp atmayalım. Çünkü o hayvanlar yuva yapabilmek için o ipi alıp kullanıyorlar. Daha sonra o ip ayaklarına dolanıyor ve uçamıyorlar. Şunu artık anlamamız lazım. Doğaya atılan her çöp, her canlı için zararlıdır" dedi. - EDİRNE

İpe dolanarak mahsur kalan leyleği arıza ekipleri kurtardı
İpe dolanarak mahsur kalan leyleği arıza ekipleri kurtardı
İpe dolanarak mahsur kalan leyleği arıza ekipleri kurtardı
İpe dolanarak mahsur kalan leyleği arıza ekipleri kurtardı
İpe dolanarak mahsur kalan leyleği arıza ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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