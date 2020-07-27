İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
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İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor

Bir süredir yoga yapan ünlü şarkıcı Simge Sağın, ip üzerinde yaptığı hareketlere bir yenisini daha ekledi. Tavana asılı ipe dolanarak ters duran Sağın, esnekliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

27.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:19

Aranjör Aytaç Özgümüş ile aşk yaşamaya başlayan Simge Sağın, bir süre önce havada yoga olarak bilinen Anti gravity yoga yapmaya başladı. İp üzerinde sınırları zorlayan şarkıcı, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

İPE TUTUNARAK BAŞ ÜSTÜ DURDU

Salgın nedeniyle henüz konserlere başlayamayan Simge Sağın, Instagram'da tatil paylaşımlarının yanı sıra yoga yaptığı anları da paylaşmaya başladı. Tavana asılı ip üzerinde yoga hareketleri yapan şarkıcı, son olarak baş üstü durarak video çektirdi. O anları "Mutluluk laboratuarında bugün" notuyla paylaşan Sağın, takipçilerinden de tam not aldı.

İp sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Aytaç Özgümüş ile aşk yaşayan Simge Sağın, önceki gün Koray Avcı'yı dinlemek için geldiği Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi. Yeni ilişkisi hakkında konuşan şarkıcı, "İlişkimiz güzel gidiyor. İyi biri. Sonunda güzel bir şey oldu. Ben de mutluyum. İnşallah çok uzun bir yolculuk yaparız. Sektörden sayılır. Kendisi 5 Ağustos'ta yanımda olacak" dedi.

İp sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
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