İp atlarken kalp krizi geçiren Sinem, kurtarılamadı
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İp atlarken kalp krizi geçiren Sinem, kurtarılamadı

11.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:07
İp atlarken kalp krizi geçiren Sinem, kurtarılamadı

SAMSUN'da, evinin önünde ip atladığı sırada kalp krizi geçiren Sinem Gürgün (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'da, evinin önünde ip atladığı sırada kalp krizi geçiren Sinem Gürgün (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, Terme ilçesinde toprağa verildi.                     

Olay, dün Terme'ye bağlı Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sinem Gürgün, evinin önünde ip atlarken, aniden yere yığıldı. Genç kızın yerde yattığını gören babaannesi, aile fertlerine haber verdi. Olay yerine gelen baba Alibey Gürgün, kızını aracıyla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Gürgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ani ölümüyle arkadaşları ve ailesini yasa boğan Sinem Gürgün, bugün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


İp atlarken kalp krizi geçiren Sinem, kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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