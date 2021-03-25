Ion Fury: Aftershock güncellemesi bu yaz piyasaya çıkacak

Durke Nukem 3D, Shadow Warrior ve Blood gibi bilinen FPS oyunlarından ilham alan retro FPS oyunu Ion Fury için yeni oyun iyileştirmesi geliyor.

Yayıncılar 1C Entertainment ile 3D Realms ve geliştirici Voidpoint, Aftershock iyileştirmesinin bu yaz PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkışını yapacağını açıkladı.

ION FURY AFTERSHOCK GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Aftershock iyileştirmesi ana karakter Shelly "Bombshell" Harrison'ın Heskel'e karşı karşıya geleceği bir yeni bölüm sunacak. Keşfedilecek yeni bölgeler, yen, tehlikeli düşmanlar ve yeni silahlar içermiş olacak.

İyileştirme ayrıca Arrange modunu da eklemiş olacak. Bu mod sayesinde oyunseverler oyunun asıl hikaye modunu yeni düşmanlar ile yeni silahlar gibi ek özellikler ile değiştirme şansına sahip olacaklar.

ION FURY AFTERSHOCK DLC FİYATI

İyileştirmenin fiyatı 25 dolar olarak konuldu ve oynamak için ana oyun gerekecek. Ana oyunun fiyatı da 25 dolar. Türkiye fiyatı ile PlayStation Store'da 114,00 TL, Xbox Store'da 71,25 TL ve Steam'de 40,00 TL.