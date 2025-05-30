İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB İOKBS sorgulama ekranı açıldı mı?

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB İOKBS sorgulama ekranı açıldı mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuç sorgulama ekranı merakla bekleniyor. MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sonuçların açıklanıp açıklanmadığına dair bilgiler araştırılıyor.

İokbs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Öğrenciler ve veliler, 2025 yılı bursluluk sınavı sonuçlarını öğrenmek için MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek?

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB İOKBS sorgulama ekranı açıldı mı?

MEB İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İOKBS sonuç sorgulama ekranı, MEB'in resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuçlarını sorgulayabilecekler.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB İOKBS sorgulama ekranı açıldı mı?

İOKBS NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

2025 yılı İOKBS sınavı, 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava, 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde toplam 1 milyon 23 bin 577 öğrenci katıldı. Sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda yapıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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