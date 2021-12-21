İntikam için 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı - Haberler
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İntikam için 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Hindistan'daki Majalgaon ve Lavul köylerinde yavru bir maymunun köpek tarafından öldürülmesinin ardından, 250 köpek öldürülmüştü. Köpekleri yüksek binalardan ve ağaçlardan atarak öldürmekle suçlanan iki maymun kafese konuldu. Maymunların hırladıkları ve hala saldırgan oldukları öğrenildi.

Hindistan'ın Maharashtra bölgesindeki iki köyde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Majalgaon ve Lavul köylerinde köpeklerin bir maymun yavrusunu öldürmesi ile başlayan süreç, maymun sürüsünün intikam amacıyla 250 köpeği öldürmesi ile devam etmişti.

Medyada yer alan haberler de; maymunların, köpek yavrularını ağaç tepesine veya binaların çatısına sürüklediğini ve aşağı atarak öldürdüğü bilgisi yer almıştı.

İntikam için 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı

Son gelişmelerin ardından Lavul köyünde neredeyse hiç köpeğin kalmadığı belirtildi. Halkın panik içinde olduğu vebölgesel ormancılık ekiplerinin köpeklerin ölümünden sorumlu olan iki maymunu kafese kapattığı öğrenildi. Maymunların bir süre sonra serbest bırakılıp Nagpur şehrindeki bir ormana konulacağı kaydedildi.

İntikam için 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı

Raporlar, yalnızca son bir ayda 250 köpeğin bu şekilde öldürüldüğünü gösterirken, Hindistan medyasında yer alan fotoğraflar saldırıları doğrular nitelikteydi.

Hindistan yerel medyasında yer alan haberler e göre okula giden öğrenciler de maymunların hedefi oldu. Okul çocuklarının maymunlar tarafından saldırıya uğradığı ve bunun köylüler arasında daha fazla panik duygusu yarattığı bildiriliyor.

İntikam için 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Suskun Demir:olması gereken bu tamam intikam aldında köpeklerin soyunu kurut demediler size Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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