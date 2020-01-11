İntikam filmi konusu nedir? İntikam oyuncuları ve İntikam özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İntikam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İntikam konusu, İntikam özeti ve İntikam oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İntikam filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam konusu nedir, İntikam oyuncuları kimler ve İntikam özeti gibi konuları inceliyoruz.
İNTİKAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
10 yıl önce, açıklanamayan bir olayın ardından hükümet tesisinden kaçan Ja yoon, hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çiftin eve aldığı küçük kız, yıllar sonra parlak bir lise öğrencisi olur. Maddi sıkıntı içindeki ailesine yardımcı olmak için bir yarışma programına katılan Ja yoon, televizyonda görünmesinin ardından garip insanlarla karşılaşır. Onlar elbette kaybolduğu günden beri onu arayan Nobleman, Dr. Baek ve Bay Choi'dir. Sıradan bir lise öğrencisi gibi görünen Ja yoon'un hayatı artık tam bir kargaşaya dönüşmüştür.
İNTİKAM OYUNCULARI VE KADROSU
İntikam Yönetmen: Hoon-jung Park
İntikam Oyuncular: Da-mi Kim, Min-soo Jo, Hee-soon Park, Woo-sik Choi, Seung-chul Baek
İntikam Tür: Aksiyon, Gizem
İntikam Yapım Yılı: 2018 (126 dk)
İntikam Vizyon Tarihi: 5 Temmuz 2019 Cuma
İntikam Senaryo: Hoon-jung Park
İntikam Yapım Ülkesi: Güney Kore
İntikam Orijinal Dil: Korece, İngilizce
İntikam Orijinal Adı: The Witch/ Manyeo