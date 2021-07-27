İntihar öncesi kravatla boğduğu kanser hastası eşiyle yan yana defnedildi
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İntihar öncesi kravatla boğduğu kanser hastası eşiyle yan yana defnedildi

İntihar öncesi kravatla boğduğu kanser hastası eşiyle yan yana defnedildi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da, kravatla boğduğu kanser hastası eşi Hamiyet Yıldırım (74) ile tabancayla da kendisini vuran Mehmet Yıldırım (70), yan yana mezarlarda toprağa verildi.

ANKARA'da, kravatla boğduğu kanser hastası eşi Hamiyet Yıldırım (74) ile tabancayla da kendisini vuran Mehmet Yıldırım (70), yan yana mezarlarda toprağa verildi.

Olay, dün sabaha karşı Yıldırım çiftinin yalnız oturduğu Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle yatalak olan, 2 çocuğunun annesi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğdu. Yıldırım, daha sonra oğlunu arayarak, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedi. "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" yazılı not da bırakan Mehmet Yıldırım, eşini öldürdükten sonra tabancasını alıp, kendi başına dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Yıldırım çiftinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Çift için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldırım çiftinin çocukları ve yakınları katıldı. Çiftin 2 oğlu, cenaze namazı öncesi tabutun başında dua etti, taziyeleri kabul etti. Mehmet ve Hamiyet Yıldırım'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından yan yana mezarlarda toprağa verildi. 

 


İntihar öncesi kravatla boğduğu kanser hastası eşiyle yan yana defnedildi
İntihar öncesi kravatla boğduğu kanser hastası eşiyle yan yana defnedildi
İntihar öncesi kravatla boğduğu kanser hastası eşiyle yan yana defnedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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