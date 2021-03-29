İntihar girişimini belediye başkanı engelledi
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İntihar girişimini belediye başkanı engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İntihar girişimini belediye başkanı engelledi

Samsun'da belediye binasında intihara kalkışan vatandaşı, belediye başkanı ikna etti.

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Samsun'da belediye binasında intihara kalkışan vatandaşı, belediye başkanı ikna etti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belediye hizmet binasının çatısına çıkan M.Y. isimli şahıs intihara kalkıştı. Vatandaşların durumu fark edip 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bölge polis tarafından abluka altına alınırken itfaiye ekipleri kurtarma yastığını hazırladı.

Belediye başkanı ikna etti

M.Y. isimli şahsı ailesi ve polis girişiminden vazgeçirmeye çalıştı. İntihar teşebbüsünde bulunan M.Y. ile telefondan görüşen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şahsı kararından vazgeçirdi. 45 dakika süren ikna çalışmaları sonrasında M.Y., kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - SAMSUN

İntihar girişimini belediye başkanı engelledi
İntihar girişimini belediye başkanı engelledi
İntihar girişimini belediye başkanı engelledi
İntihar girişimini belediye başkanı engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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