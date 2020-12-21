İntihar girişiminde bulunan vatandaş, olay yerine gelen polislere saldırdı

İstanbul Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde İETT peronlarının bulunduğu noktada kimyasal ilaçlar alıp intihar etmeye çalışan vatandaş olay yerine gelen ekiplere saldırdı. Bilinci yerinde olmayan vatandaş güçlükle sakinleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan İETT peronlarının olduğu noktada meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evinden çıkan ve yanına kimyasal ilaçlar alan şahıs, İETT peronlarının olduğu noktada intihar etmek istedi.

O esnada orada bulunan görevlilerin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşı ikna etmeye çalıştı.

ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI

Bulunduğu araçtan inmemek için direnen vatandaş, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi üzerine aracından indirildi. İddiaya göre araçtan indirilen vatandaş polis ekiplerine ve olay yerine gelen gazetecilere saldırdı.

BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ

Kimyasal ilaçların etkisiyle o esnada bilinci yerinde olmadığı belirtilen vatandaş, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağlık kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı