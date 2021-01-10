Son dakika haberi | İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar
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Son dakika haberi | İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar

10.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:52
Son dakika haberi | İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar

Son dakika gündem haberi... BAĞCILAR'da ailesiyle tartıştıktan sonra intihar etmek için pencereden aşağı sarkan bir kişiyi, biri polis 3 kişi dakikalarca tutup yukarı çekerek kurtardı.

BAĞCILAR'da ailesiyle tartıştıktan sonra intihar etmek için pencereden aşağı sarkan bir kişiyi, biri polis 3 kişi dakikalarca tutup yukarı çekerek kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Uğur K. henüz bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı. Bir süre ailesiyle tartışan Uğur K. daha sonra ikamet ettikleri üç katlı apartmanın üçüncü katındaki daire penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bağırışıma seslerini duyan sokak sakinleri evlerinden çıkarak Uğur K.'yı ikna etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Macit El Sello, daireye girerek aşağı atlamak üzere olan Uğur K.'yı kolundan tuttu. Bunu gören diğer sokak sakini Ümit Beklim de daireye girerek Uğur K.'yı diğer kolundan tuttu. Olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinden birisi de kurtarma çalışmasına dahil oldu. Bazı sokak sakinleri apartmandan atılan battaniye ile yerde önlem almaya çalıştı. Dakikalarca aşağı sarkan Uğur K.'yı tutan biri polis 3 kişi, müzakereci polis memurunun ikna çabalarının başarılı olması sonrası Uğur K.'yı yukarı çekti. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sarktığı pencereden kurtarılan Uğur K. olay yerindeki ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BİZ İNSANLIK VAZİFEMİZİ YAPTIK"

Uğur K.'yı dakikalarca tutarak çekip kurtaranlardan biri olan sokak sakini Ümit Beklim, "Madde bağımlısı bir kardeşimiz ailesiyle bir tartışma yaşadı. Bu yüzden intihar etmeye çalıştı. Biz o sırada kahvaltıdaydık. Sesi duyar duymaz binadan çıktım evine gittim baktım kapı açık değil. Alt kata gittim oradan ikna etmeye çalıştım. İkna çabam başarısız oldu, bir ağabeyin kurtarmaya çalıştığını gördüm. Ben de direkt yukarıya fırladım. Tutup çektik. Biz insanlık vazifemizi yaptık" dedi. Uğur K.'yı atlamaması için tutan ilk kişi olan Suriye uyruklu Macit El Sello da, "İnsanlık hali, onu öyle görünce gidip kurtarmaya çalıştım. Zor oldu ama onu kurtarmak benim görevim" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf)


Son dakika haberi | İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar
Son dakika haberi | İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar
Son dakika haberi | İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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