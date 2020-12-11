Son dakika 3. sayfa: İntihar eden yazarın kardeşi: "Çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı"
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Son dakika 3. sayfa: İntihar eden yazarın kardeşi: "Çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı"

11.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:16

Son dakika 3. sayfa haberi: İntihar eden yazarın kardeşi: "Çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı" Taciz iddiasıyla suçlanan ve dün akşam evinde ölü bulunan yazar İbrahim Çolak'ın kardeşi Abdullah Çolak, ağabeyinin ölümü ile çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadığını belirterek, "Gurursuz,...

İntihar eden yazarın kardeşi: "Çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı"

ANKARA - Taciz iddiasıyla suçlanan ve dün akşam evinde ölü bulunan yazar İbrahim Çolak'ın kardeşi Abdullah Çolak,

ağabeyinin ölümü ile çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadığını belirterek, "Gurursuz, onursuz ifadelerini asla kabul etmiyorum. Bu ölüm onursuz bir ölüm değil, gururunu ortaya koyarak vefat ettiğini düşünüyorum" dedi.

Bir süredir taciz iddiasıyla suçlanan yazar İbrahim Çolak, dün akşam Ankara'da evinde ölü bulundu. Ağabeyinin ölümü hakkında konuşan Abdullah Çolak, "Dün akşam 21.00 civarında hiç beklemediğimiz, kimsenin beklemediği bir ölüm gerçekleşti. Bize öğütler veren ağabeyim hayatını kaybetti. Ölüm güzel şey fakat böyle bir ölüm insanı yıpratıyor. Ağabeyim kendini astı. Medyada birçok şey söyleniyor, bir şeyler dönüyor. Ben sosyal medyadan, Twitter'dan anlamam ama abilerimizden, kardeşlerimizden gördüğüm kadarıyla doğru yanlış bir sürü şey söyleniyor. Hoş bir ölüm değil. Geride bıraktığı sevenlerine, özellikle çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı" dedi.

Ağabeyinin ahlaksız, edepsiz bir şey yaptıysa bunun bedelini canıyla ödediğini söyleyen Çolak, "Farklı bir açıdan değerlendirdiğimde taciz tek taraflı olmaz. İbrahim Çolak ve kendini bilen diğer insanlar taciz yapmaz. Eğer yaptıysa da birçok insanın göstermediği onuru gösterdi. Diyelim ki ahlaksız, edepsiz bir şey yaptı bunun bedelini canıyla ödedi. Gururuna, onuruna yediremedi. Gurursuz, onursuz ifadelerini asla kabul etmiyorum. Ağabeyimin trafik kazasında ölmesini, boğulup ölmesini arzu ederdim. Bu ölüm onursuz bir ölüm değil, gururunu ortaya koyarak vefat ettiğini düşünüyorum. Ağabeyim bildiğiniz gibi yazardı. Yazıları güzeldi fakat yazılardan ziyade yaşantımız düzgün olmalı. Ağabeyimin bu ölümü yazıları kadar güzel olmadı" şeklinde konuştu.

Son dakika 3. sayfa: İntihar eden yazarın kardeşi: 'Çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı'
Son dakika 3. sayfa: İntihar eden yazarın kardeşi: 'Çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı'
Son dakika 3. sayfa: İntihar eden yazarın kardeşi: 'Çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı'
Son dakika 3. sayfa: İntihar eden yazarın kardeşi: 'Çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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