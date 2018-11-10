İntihar eden liseli kızın organları 7 kişiye umut oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te intihar eden genç kızın organları 7 kişiye umut oldu.

Edinilen bilgiye göre evinde intihar eden lise öğrencisi Habibe Karabalık, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın ailesi acı olayın ardından kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Habibe'nin cenazesi hastanede organlarının alınmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.

Okul arkadaşları fenalık geçirdi

Cenazeye katılan Habibe'nin okul arkadaşları cenaze arabasına sarılarak ağladı. Fenalık geçiren arkadaşları ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Cenaze Yeşilkent Mezarlığı içerisinde bulunan Yasin Kaplan Camii'nde ikindi namazını müteakip Yeşilkent'teki aile mezarlığına defnedildi. Genç kızın tabutunun üstüne ise gelinlik örtüldü. Acılı baba, kızının gelinlik giymesini beklerken, kefen giydiğini söyledi.

Öte yandan genç kızın intihar nedeni ise araştırılıyor.