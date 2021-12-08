İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı

ASKERLİK görevini yaparken intihar eden 2 asker, yıllar süren davalar sonunda vazife malulü kabul edilerek, şehit sayıldı.

Siirt 3. Komando Tugayı 3. Tabur 8. Komando Bölüğü'nde piyade onbaşı olarak askerlik hizmetini yapan Ramazan Özbek, 5 Mayıs 2004 tarihinde operasyon için araziye çıktı. Özbek, arazideyken kendisine zimmetli tüfeği alnına dayayıp ateşleyerek intihar etti. Ramazan Özbek'in vazife malulü sayılması ve şehitlik statüsü verilmesi için kız kardeşi Seyhan Özbek ve ağabeyi Enver Özbek olayı yargıya taşıdı.

Avukat Mahmutoğlu, "Sinan Tirki, 1-15 Kasım 2011 tarihleri arasında 15 gün süreyle izin kullanmış. Babasının talebiyle izni 7 gün daha uzatılmış. 22 Kasım 2011 tarihinde birliğine giriş yapmış. 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın 3 Ağustos 2009 tarihli devamlı emirleri gereği izinden dönenler viziteye çıkartılır, inceleme ve görüşmeden sonra herhangi bir probleminin olmadığının tespit edilmesi halinde günlük faaliyetlere katılması ve 48 saat geçmeden nöbet hizmetine dahil edilmemesi gerekirken, Sinan Tirki, izin dönüşü viziteye çıkartılmadığı gibi saat 13.05'te birliğe katılışından sonra 14.00-16.00 saatleri arasında bir başka askerin yerine nöbet hizmeti ile görevlendirilmiş. Yaşanan olayda idarenin kusurlu olduğu ortaya çıkarıldı ve şehitlik verildi" dedi.