Interpol'ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna'da yakalandı

Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın Odesa kentinde yakalandığı bildirildi.

Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın Odesa kentinde yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisinden yapılan açıklamada, Moldova sınırındaki 'Palanka-Mayaki-Udobne' sınır noktasından ülkeden çıkmaya hazırlanan bir Türk vatandaşının Interpol'ün arananlar listesinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

2019'dan bu yana Türkiye'de tecavüz suçundan aranan 29 yaşındaki Türk vatandaşının gözaltına alınarak Ukrayna polisine teslim edildiği ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sonat KEREM