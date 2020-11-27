İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek
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İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek

27.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:43
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek

Evli olduğu halde internet üzerinden tanıştığı bir adamla duygusal ilişki yaşayan kadın, karşı tarafın sanal cinsel ilişki talebi üzerine çıplak fotoğraflarını gönderdi. Durumu öğrenen aldatılan eş boşanma davası açtı, mahkeme kadının kocasına toplam 30 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Ankara 16. Aile Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, bir kargo firmasında dağıtıcı olarak görev yapan G.B. ile S.B. 2018 yılında görücü usulü ile evlendi. Dava dilekçesinde yer alan iddialara göre, genç kadın kasım-aralık 2018 tarihinde habersiz bir şekilde evden çıkarak, garip davranışlarda bulunmaya başladı.

KAYINPEDERİNİ ARAYIP İMALARDA BULUNDULAR

28 Aralık 2018 tarihinde genç kadının kayınpederini arayan bir kişi, gelin S.B. hakkında bir takım imalarda bulundu. Kayınpedere gelen bu telefon aile içinde büyük tartışmalara yol açtı.

SANAL CİNSEL İLİŞKİ TALEBİNE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIYLA KARŞILIK VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; bunun üzerine koca G.B. eşiyle konuşarak bir sıkıntı olup olmadığını sordu. İddialara göre S.B. kocasına, "internet üzerinden tesadüfen tanıdığı rastgele biri ile irtibat kurduğunu, bu ilişkinin zamanla telefon üzerinden duygusal ilişkiye dönüştüğünü, bu kişinin kendisinden sanal cinsel ilişki talep ettiğini, kendisini tamamen çıplak fotoğraflayarak bu kişiye WhatsApp üzerinden gönderdiğini, kişinin elinde onlarca fotoğrafının olduğunu, sonrasından bu kişi ile görüşmekten vazgeçtiğini ancak kişinin kendisini bırakmak istemediğini ve bu yüzden elindeki fotoğrafları kayınpederine göndermekte tehdit ettiğini, fotoğraf konusunda hata yaptığını ve pişman olduğunu" anlattı.

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TAM KUSURLU BULUNAN KADIN 30 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

G.B. bunun üzerine avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla Ankara 16. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Avukat Sakinci dava dilekçesinde, olayda kadının tam kusurlu olduğunu, tarafların boşanmalarına karar verilerek, kocaya maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etti.

Mahkeme, evlilik birliğinin sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme olayda kadını kusurlu bularak, eski kocasına 15 bin TL maddi, 15 bin TL manevi toplam 30 bin TL tazminat ödemesine de hükmetti.

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