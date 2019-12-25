: İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

25.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:50

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde internet üzerinden saat ve gözlük alışverişi yapan bir vatandaş gelen kargo paketini açmasıyla şok yaşaması bir oldu.

"İNTERNETTEN VERDİĞİNİZ SİPARİŞLERE DİKKAT EDİNİZ"

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ecevit isimli vatandaş bir alışveriş sitesinden kendisine saat ve gözlük siparişi verdi. Adresine gelen kargoyu açtığında içinden aldığı ürünler yerine başka şeyler çıktığını gören Mehmet Ecevit durumu sosyal medyada paylaşarak, "İnternetten verdiğiniz siparişlere çok dikkat ediniz. Gözlük ve saat siparişi verdik patates ve kum çıktı" yazarak arkadaşlarına uyarıda bulundu.

"TELEFONLARINA ULAŞAMADIK"

Mehmet Ecevit, "Kargocu geldiğinde ürünün parasını kapıda ödedik. Herkes alışveriş yaparken dikkat ederse iyi olur. Ürünü aldığımız adamları aradık ama telefonlarına ulaşılamıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu