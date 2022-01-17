İnternetten hediye puan karşılığında aldığı spiral makinası hayatına maloluyordu

Antalya'da yaşayan 37 yaşındaki seramik ustası Ali Aktaş, işi gereği alışveriş yaptığı internet sitesinin hediye olarak gönderdiği spiral makinasında bulunan zımpara-kesme ve taşlama malzemesi olarak kullanılan taşın parçalanması sebebiyle neredeyse canından oluyordu. Seramik ustası, açtığı davayı spiral makinesine takılan ve yaralanmasına sebep olan taşın faturası olmaması ve kutudan çıktığını ispat edememesi sebebiyle hem mahkemeyi kaybetti hem de hediye spiralin satış bedelinin dört katı olan mahkeme ve avukat masraflarını ödedi.

29 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda, internetten yaptığı alışveriş karşılığında biriken puanlarla kendisine bir hediye gönderileceği söylenen internet sitesi üzerinden spiral makinası siparişi veren iki çocuk babası Ali Aktaş, Muratpaşa ilçesi Konuksever mahallesinde bulunan evine gelen ürünün kutusunu açtı. Denemek için taşını taktığı cihazın düğmesine bastığı anda spiral taşı olarak bilinen parçanın eline ve boynuna isabet etmesi sonucunda yaralanarak adeta ölümden döndü. Mağduriyetini yargıya taşıyan seramik ustası, üç yıldan fazla süren davayı kaybedince mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kaldı. Şu anda fiyatı 1.150 TL olan hediye spiral Akça'ya dört katı olan 4 bin 600 TL'ye maloldu.

"DÜĞMEYE BASMAMLA PATLAMASI BİR OLDU"

İnşaat işleriyle uğraştığı için aldığı ürünlerin puanı olduğunu ve o puanları biriktirdiğinde sitenin kendilerine hangi hediyeleri almak istiyorsunuz diye sorduğunu söyleyen Aktaş " Biz bunun karşılığında beyaz eşyadan tut küçük ev aletlerine kadar hadiyeler alabiliyoruz. Biz de işimiz gereği kullanıyoruz diye spiral makinası tercih ettik. Kutuyu elime gelir gelmez denemek için açtım. Güvenilir bir site olduğu için de açarken video kaydı almadım. Hediye kutuyu elime geçince hemen açıp ürünü denemek istedim. Çalıştırır çalıştırmaz böyle bir kaza yaşadık. Düğmeye basmamla patlaması bir oldu" dedi. Aktaş, yaralanmasıyla ilgili olarak da, "Elimde iki tendon kesiği oluştu. Boynumda da büyük ölçüde bir kesik oldu. Allah'tan orası kesilmedi yani taş spiralin korumasına çarpıp geldiği için o kısma fazla etki vermedi. Zaten orayı kesseydi şu an konuşamıyordum" ifadelerini kullandı.

"BİR YIL BOYUNCA DA ÇALIŞMADIM"

Geçimini seramik ustalığı yaparak sağlayan Aktaş işinizi yapmanızda bir aksaklık oldu mu sorusuna, "45 gün elim alçıda kaldı. Bir yıl boyunca da çalışamadım zaten iki tendon kesiği vardı. Hala da soğuk havalarda acısını çekiyorum, sürekli elimle iş yaptığım için sorunla karşılaşıyorum" şeklinde cevap verdi.

"BİZ AVUKATLAR ORDUSUYUZ BİZİMLE UĞRAŞAMAZSINIZ BOŞUNA ÖYLE BİR ŞEYE GİRMEYİN DEDİLER"

Olayın ardından mahkeme sürecini başlatan Aktaş, üç yıldan fazla süren dava sonucunda internet sitesinin suçlu bulunmamasıyla birlikte davayı kaybettiğini belirtti. Aktaş, "İlk başta işi mahkemeye taşımadığını düşünmediğini, alışveriş sitesine durumu bildirdiğinde yetkililerin geldiğini belirterek, "Para teklif ettiler biz avukatlar ordusuyuz bizimle uğraşamazsınız boşuna öyle bir şeye girmeyin dediler. Ben de birkaç kişiye danıştım ve onlar da ne kaybedeceksin, zaten kaybedeceğini kaybetmişsin dediler. Biz de mahkemeye verdik. Mahkemede de haksız duruma düştük. Çünkü kutunun içinden çıkan taşın, faturada gözükmemesinden dolayı bize o taşı başka yerden temin ettiğimiz söylendi. Yani biz spirali başka yerden, taşı başka yerden almışız. Takmışız, patlamış ve adamların spiralinde herhangi bir sorun yokmuş. Yani biz sonuçta taşı aldığımız yeri de mahkemeye verebilirdik ama biz özellikle orayı verdik. İşte böyle bir adaletsizlik oldu" dedi.

"OLAN BİZE OLDU, MAĞDUR KALDIM"

Aktaş, "Üç yıl sürdü mahkeme üç yılın sonunda da aleyhimize sonuçlanan bir karar çıktı. Bir de mahkeme masrafı ödemek zorunda kaldık. Avukatım istinat mahkemesi yolu gözüküyor ancak yine bir şey çıkacağını sanmıyorum diyor. Dönüyor dolaşıyor tekrar aleyhimize sonuç çıkıyor. Olan bize oldu, mağdur kaldım" şeklinde konuştu.

(Ahmet Serdar Eser - Suat Metin/ İHA)