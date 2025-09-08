8 Eylül Pazartesi günü de benzer bir tablo ortaya çıktı. Türk Telekom müşterileri, bağlantının sık sık kopması ve düşük hız nedeniyle şikayetlerini dile getirdi. Kullanıcıların yaşadığı bu sorunlar yeniden "İnternet neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Türk Telekom'da yaşanan bu problem hangi sebepten kaynaklanıyor ve çözüm için ne zaman adım atılacak? İnternete erişim engeli mi geldi, internet kısıtlandı mı, internette sorun mu var 8 Eylül Pazartesi? İşte merak edilen bilgiler...

İNTERNETTE KESİNTİ Mİ VAR?

Son günlerde Türk Telekom kullanıcıları, hem sabit hem de mobil internet bağlantılarında yaşadıkları sorunları sosyal medyada gündeme taşıyor.

KULLANICILARDAN YOĞUN ŞİKAYET

Birçok abone, internete erişimde güçlük yaşadığını belirtiyor. Sosyal medya platformlarında da konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılarak sorun dile getiriliyor.

SORUNUN KAYNAĞI BELİRSİZ

İnternette yaşanan yavaşlama ve bağlantı problemlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Kullanıcılar, olası teknik arıza veya yoğun kullanım nedeniyle kesinti yaşanmış olabileceğini düşünüyor.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Hata raporu: