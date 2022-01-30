İnternet sağlayıcısına 'ayıplı hizmet' kararı

KONYA'da hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettiren Onur Kızılçay (28), ödediği 1200 TL cayma bedelini geri alabilmek için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyetin, başvuruyu onaylamasının ardından dava açıldı. Bilirkişinin hazırladığı raporda internet sağlayıcısının 'ayıplı hizmet' verdiği belirtilince mahkeme, mağdurun ödediği cayma bedelinin iadesine hükmetti.

Pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, 6 Eylül 2019'da aylık 90 TL ödeyerek internet sağlayıcı firmaya abone oldu. Ancak ödediği bedel karşılığı taahhüt edilenden internet hızı düşük olunca Kızılçay, defalarca müşteri hizmetlerini aradı. Çözüm bulamayan Kızılçay, aylık ödeme bedelini 150 TL'ye kadar çıkararak internet hızını da yükseltti.. Yine aynı durumla karşılaşan Kızılçay, 01.10.2020 tarihinde aboneliğini iptal ettirmek için 1200 TL cayma bedeli ödedi. Avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020'de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini 2021 yılı Kasım ayında kazandı.

Bilirkişi raporunda 'Eğer bir internet sağlayıcısı size gerekli unsurları vermiyorsa, söylemiyorsa ve internet hızını sağlamıyorsa gerektiği gibi bu bir ayıplı hizmettir' denildiğini hatırlatan Akman, "Büyük internet sağlayıcı firmaları bu konuda bizi etkisi altına almıştı. Çıkan gerekçeli kararımızda 'ayıplı hizmet' olduğuna mahkeme karar verdi" diye konuştu.