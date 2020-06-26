İnternet Kafelerin Açılış Tarihi Belli Oldu: Genelge Yayınlandı
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İnternet Kafelerin Açılış Tarihi Belli Oldu: Genelge Yayınlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi.

İnternet Kafelerin Açılış Tarihi Belli Oldu: Genelge Yayınlandı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:34

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi. İnternet kafelerin açılış tarihi belli oldu. İnternet kafeleri ne zaman açılacak sorusu cevap buldu. İşte internet kafelerin açılış tarihi.

İnternet Kafeleri Ne Zaman Açılacak?

Genelgeye göre, internet kafeleri ve elektronik oyun yerleri, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacak. İnternet kafe sahipleri tarafından girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacaktır. İçeride maske çıkarılmayacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılacak. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecek. 2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecektir. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacak.

Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilecek. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılacak. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanacak. Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilecek.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

25 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 193.115 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.046'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 941, toplam entübe hasta sayısının ise 369 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 165.706 olarak açıklandı.

Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SdtiJxgBka

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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